В Москве приезжего приговорили к семи годам лишения свободы за подготовку теракта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил Таланта Онурова к семи годам лишения свободы за подготовку теракта. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд признал 32-летнего Таланта Онурова виновным в пропаганде терроризма с использованием интернета и приготовлении к террористическому акту. С учетом позиции государственного обвинителя он приговорен к семи годам лишения свободы", - сказали в прокуратуре. Первую часть срока в виде трех лет лишения свободы мужчина будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима. Онурова также лишили права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года.

Судом установлено, что мужчина в сентябре 2019 года приехал в Россию с целью совершения террористического акта. В Москве он искал соучастников преступления и изучал обучающие материалы. Кроме того, в интернете Онуров пропагандировал терроризм, размещая соответствующие материалы. Его задержали в октябре 2019 года.