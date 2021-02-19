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Источник: главу района на Кубани доставили в правоохранительные органы для дачи показаний

По данным источника в правоохранительных органах региона, для опроса доставили главу Ейского района и его заместителей

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Ейского района в Краснодарском крае Виктор Ляхов и несколько его заместителей доставлены в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний в пятницу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Глава Ейского района доставлен в правоохранительные органы, а также несколько его заместителей", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что с ними ведется работа, их процессуальный статус пока не определен, подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношения, пока не разглашаются в интересах следствия.

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