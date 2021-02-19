В Ростове-на-Дону умер второй рабочий, упавший с автовышки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Второй рабочий, выпавший из люльки автовышки в Ростове-на-Дону, умер в реанимации. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оперативных службах города.

Инцидент произошел 18 февраля на проспекте Стачки. Водитель "Камаза" врезался в автовышку во время проведения монтажных работ. От удара двое рабочих упали на железнодорожные пути, один из них погиб сразу, второго госпитализировали.

"Второй рабочий скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По данным управления ГО и ЧС администрации города, погибшему накануне было 28 лет, умершему в больнице - 35 лет. В пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщили о проведении доследственной проверки в связи с инцидентом.