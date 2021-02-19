Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде

ТАСС, 19 февраля. Деревянная конструкция торговой палатки обрушилась в пятницу в Нижнем Новгороде. В результате ЧП погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около 13:00 мск на улице Родионова в Нижнем Новгороде. "Произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки. К сожалению, в результате происшествия погибла женщина. Ее личность устанавливается", - отметили в пресс-службе.

В ликвидации последствий обрушения принимали участие 11 человек и три единицы техники.