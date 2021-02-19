СК возбудил уголовное дело в отношении врио главы самарской госохраны культурных объектов

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области по факту превышения должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказала собеседница агентства.

По версии следователей, с июня 2020 года по январь 2021-го руководитель не включил в перечень объектов культурного наследия области объект археологического наследия "Культурный слой города Самары IXX - начало ХХ века". Он расположен в Самарском районе областной столицы. Кроме того, подозреваемый направил сведения в ООО специализированного застройщика об отсутствии оснований для включения "Культурного слоя" в перечень и о возможности проведения работ на этой площадке. Предполагалось, что на земельном участке появится объект комплексной застройки, сообщили в СК.

Для того, чтобы скрыть данные об объекте археологического наследия, подозреваемый заставил подчиненных внести заведомо ложные сведения в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков.