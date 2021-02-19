На Чукотке из замерзающего села вывезли свыше 140 человек

ТАСС, 19 февраля. Власти на Чукотке вывезли свыше 140 человек из оставшегося без теплоснабжения села Нунлигран Провиденского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Работы в селе продолжаются. В превентивных целях из села в Проведения, Сиреники и Янракыннот вывезены 142 человека, которые размещены у родственников, знакомых и в муниципальных помещениях", - говорится в распространенном релизе.

Авария произошла накануне на участке магистральной сети теплоснабжения. Это привело к потере теплоносителя, прекращению его циркуляции и остановке работы теплосети. Тепло перестало подаваться в жилые дома и соцобъекты. Помещения отключенных домов обогреваются электроприборами. Запас твердого топлива в котельной села Нунлигран имеется на весь зимний период. Сообщается, что удалось снизить утечку теплоносителя из системы отопления. Частично восстановили три магистральные ветки - до интерната и по улицам Тундровая и Центральная, по улице Чукотская.

На месте работают представители правительства региона во главе с губернатором Романом Копиным. "На месте оценили обстановку: как себя чувствуют люди, что необходимо еще доставить, проработали дальнейшие шаги. Жителей обеспечиваем всем необходимым: кто хочет выехать, получает место для размещения. Плюс окажем материальную помощь всем жителям села", - приводятся в сообщении слова Копина.

В пятницу в село дополнительно доставили тепловые пушки, дизель-генераторы, сварочные аппараты, комплект радиаторов и запчастей для автоцистерн. "Здание интерната теплое, там для бригад и жителей организовано горячее питание. Школа - холодная. Помещение стояло в планах на реконструкцию по федеральной программе. Исходя из ситуации, губернатор Роман Валентинович поручил начать работы раньше. То же касается жилфонда. В этом году начнем работы по строительству - с навигацией будет завоз материалов и начало работ. Котельная, магазин и ФАП работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Виктора Бочкарева.

Расстояние от села Нунлигран до райцентра Провидения составляет свыше 100 км, связь есть по зимнику и по воздуху. В селе проживает около 300 человек. Сейчас там около 20 градусов мороза.