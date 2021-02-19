Экипаж судна в Керченском проливе готовят к эвакуации из-за отравления

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, в связи с отравлением пяти моряков, один человек умер, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судно под панамским флагом, принадлежащие турецкому судовладельцу, судно "Април", - возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался. Оперативный дежурный направил к судну морской буксир "Меркурий", потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судну предложили перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ. Эвакуация осложняется погодными условиями. По словам собеседника агентства, сколько человек находятся на борту и гражданами каких государств они являются, пока неизвестно.