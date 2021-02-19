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В ДТП в Татарстане один человек погиб и четверо пострадали

Легковушка столкнулась с грузовиком

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на участке автодороги Русский Акташ - Кузайкино в Татарстане. Один человек погиб, еще четверо были доставлены в медучреждение, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В Альметьевском районе Республики Татарстан на 5-м км автодороги Русский Акташ - Кузайкино, по предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Еще три пассажира и водитель были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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