Неизвестный ранил ножом мужчину у здания генконсульства Украины в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника учреждения в Санкт-Петербурге на улице Бонч-Бруевича, где расположено генеральное консульство Украины, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"К дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в пятницу около полудня. На месте находился наряд полиции, который обезвредил нападавшего и доставил его в отдел.

"Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь", - сообщили в главке МВД. Других подробностей в ведомстве не привели.