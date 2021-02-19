В Сыктывкаре из-за вспышки африканской чумы свиней временно отменили ярмарки

СЫКТЫВКАР, 19 февраля. /ТАСС/. Ярмарки выходного дня временно отменили в Сыктывкаре из-за очага африканской чумы свиней (АЧС), выявленного в частном хозяйстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 15 февраля в Сыктывкаре, Сыктывдинском и частично Корткеросском районах действует режим ЧС в связи с впервые выявленным в Коми очагом АЧС.

"В Сыктывкаре временно отменяются ярмарки выходного дня, сообщает городской Центр делового сотрудничества. Это связано с установлением на региональном уровне ограничительных мероприятий и введении режима чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории поселка Краснозатонский", - говорится в сообщении.

Ярмарки выходного дня традиционно проводятся на территории бывшего городского рынка в центре города. Об их возобновлении сообщат дополнительно после снятия режима ЧС и соответствующих ограничительных мероприятий, добавили в мэрии.

Африканскую чуму свиней впервые выявили в Коми в поселке под Сыктывкаром, где погибло 13 животных. Ранее регион был благополучен по этому заболеванию. Источник заноса вируса выясняется, но, предварительно, животные заразились от необработанных термически пищевых отходов из местного детского сада.

По данным Минсельхоза, на въезде и выезде из Краснозатонского установили круглосуточные контрольно-пропускные блокпосты, на которых дежурят сотрудники ДПС, республиканского ветуправления и МЧС по Коми. Они проверяют грузовые машины, которые могут перевозить животных и продукцию. В первой угрожаемой зоне, в радиусе 19 км от очага, куда попали Сыктывкар, Сыктывдинский и частично Корткеросский районы, будут изымать животных. Предварительно более 840 голов пойдут на убой и утилизацию. Ущерб хозяйствам компенсируют из регионального бюджета, компенсации рассчитают исходя из среднерыночных цен, отмечали в Минсельхозе региона.