Шестеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Шестеро россиян пострадали в пятницу в ДТП с туристическим автобусом на Синайском полуострове Египта. Полученные травмы не представляют опасности для жизни, сообщили в посольстве РФ в Каире.

"По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал, - говорится в сообщении посольства. - Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведен врачебный осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни россиян нет. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели. Посольство продолжает следить за ситуацией".

Известно, что среди пострадавших есть трое граждан Украины. Всего в автобусе находилось до 60 пассажиров.