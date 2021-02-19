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Депутат Народного собрания Дагестана задержан в рамках дела об убийстве

По данным источника, Джафар Абуев мог быть задержан в рамках дела об убийстве в октябре 2010 года сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева

ТАСС, 19 февраля. Сотрудники силовых структур задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева в рамках дела об убийстве. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"По предварительным данным, сегодня сотрудниками центрального аппарата ФСБ был задержан депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев. Его подозревают в причастности к убийству", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, депутат мог быть задержан в рамках дела об убийстве в октябре 2010 года сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева. Информацию о задержании подтвердил ТАСС и второй источник, однако подробностей не назвал. Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах округа, при задержании у депутата и сопровождавших его лиц изъято несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. "Они все будут этапированы в Москву для следственных действий и предъявления обвинений", - добавил собеседник агентства.

Джафар Абуев - депутат Народного собрания Дагестана шестого созыва от партии "Единая Россия", член Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений.

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