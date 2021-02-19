В Калуге бывшего полицейского оштрафовали на 1 млн рублей за получение взятки

ТАСС, 19 февраля. Бывший помощник участкового уполномоченного полиции Калуги выплатит штраф в размере 1 млн рублей за получение взятки в сумме 35 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Вынесен приговор бывшему помощнику участкового уполномоченного в г. Калуге, который обвинялся в получении от представителей коммерческой организации взятки в значительном размере в сумме 35 тыс. рублей за заблаговременное предупреждение их о предстоящих миграционных проверках в целях выявления и пресечения административных правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что подсудимому назначен штраф в размере одного миллиона рублей, "с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на пять лет". Осужденного также лишили звания старшины полиции.

Приговор суда в законную силу не вступил.