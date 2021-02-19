В одной из школ Оренбурга произошло массовое отравление учеников

ОРЕНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Медики выявили несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся гимназии №1 Оренбурга, норовирус подтвердили у 16 детей и одного педагога. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"По состоянию на 19.02.2021 зарегистрировано 16 случаев заболевания у школьников и одного у педагога. Все заболевшие получают адекватную медицинскую помощь, в том числе 4 больных госпитализированы в ГАУЗ "Оренбургская областная клиническая больница". Управлением организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование больных, сотрудников пищеблока. У всех заболевших и сотрудника пищеблока обнаружен возбудитель норовирусной инфекции", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, учащиеся в четверг пожаловались на боли в животе, рвоту, диарею, повышение температуры тела. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Медицинский осмотр прошли учащиеся, персонал гимназии и пищеблока, у заболевших взяли анализы.

Сотрудников пищеблока гимназии отстранили от работы, в помещениях провели дезинфекцию. По данным пресс-службы мэрии Оренбурга, в гимназии с 19 февраля до особого распоряжения главного санитарного врача области ввели карантин. Как рассказала начальник управления образования администрации города Лариса Бебешко, учеников гимназии №1 перевели на дистанционное обучение.