Прокурор просит 13 и 10 лет колонии для экс-следователей ФСБ, вымогавших $1 млн биткойнами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прокурор попросил приговорить к 13 и 10 годам колонии соответственно двух бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которые обвиняются в вымогательстве биткойнов на $1 млн у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го западного окружного военного суда.

"Гособвинение попросило приговорить Колбова к 13 годам колонии, Белоусова - к 10 годам колонии. Наказание в виде штрафа прокурор не запрашивал, так как, по его мнению, выплата ляжет на семьи подсудимых", - сказала пресс-секретарь суда.

В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали $1 млн в биткойнах у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания.