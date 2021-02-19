Полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения собаки в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту жестокого избиения собаки в Ульяновске. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД по региону.

"По факту жестокого обращения с животным отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ["Жестокое обращение с животными"]", - отметили в пресс-службе.

По информации управления МВД по региону, 18 февраля в дежурную часть ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска поступило сообщение от жителя областного центра о жестоком обращении с животным. Сотрудники полиции установили, что днем на территорию гаражно-строительного кооператива "Сокол" заехал автомобиль. Из него вышел мужчина и палкой стал наносить удары собаке, охраняющей кооператив, после чего он покинул его территорию.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель города Самары 1971 года рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Информация о жестоком избиении собаки появилась в четверг в Telegram-каналах и соцсетях. Сообщалось, что неизвестный напал на собаку, охранявшую ГСК "Сокол", якобы из-за того, что она поцарапала его машину. По данным из соцсетей, собаку били деревянным черенком, пока она не потеряла сознание, в результате у животного травмирован глаз, смещен позвоночник, гематома на голове.

Губернатор региона Сергей Морозов в пятницу в своем аккаунте в Instagram написал, что собака находится в клинике, врачи оказывают ей помощь. Он добавил, что по его поручению агентство ветеринарии Ульяновской области направило своих экспертов для составления официального заключения, которое передадут в правоохранительные органы. По словам Морозова, собаке понадобятся дополнительные клинические обследования.