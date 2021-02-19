Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обвинений в насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

ТАСС, 19 февраля. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в пятницу подтвердила, что начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского певца Мэрилина Мэнсона. Об этом со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил телеканал ABC.

"Бюро по расследованию дел жертв насилия департамента шерифа округа Лос-Анджелес расследует обвинения в домашнем насилии, имеющие отношение к мистеру Брайану Уорнеру, также известному как Мэрилин Мэнсон, который работает в музыкальной индустрии", - говорится в заявлении полиции. Уточняется, что речь идет об инцидентах, произошедших в период с 2009 по 2011 год с женщинами, проживающими в Западном Голливуде.

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант состоял в близких отношениях на протяжении четырех лет, заявила о том, что подвергалась издевательствам с его стороны. По словам актрисы, известной зрителям по сериалу "Мир Дикого Запада", она не может больше жить в состоянии страха и шантажа. Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны музыканта.

Как информировал журнал The Hollywood Reporter, звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном после обвинений в его адрес. Певец начал сотрудничество с этой компанией в 2015 году и успел выпустить за это время три альбома, последний из которых - We Are Chaos - поступил в продажу в сентябре 2020 года.

В 2018 году прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года. Такое решение было принято в связи с истечением срока, отпущенного для проведения следствия и передачи дела в суд. Кроме того, потерпевшая отказалась от намерения засудить Мэнсона и перестала сотрудничать с прокуратурой.