В Ингушетии передали в суд дело главаря банды, трижды нападавшей на посты ДПС

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в отношении главаря банды, которая три раза нападала на посты ДПС в Ингушетии передали в суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

"Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя банды, совершившей ряд убийств и нападений на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ, п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 3 ст. 223 УК РФ. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения направят в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, обвиняемый в период с 2009 по 2010 год организовал в Ингушетии три вооруженных нападения на посты ДПС. В результате чего девять сотрудников полиции и 11 военнослужащих получили ранения, четырех человек, случайно оказавшихся на месте преступления, убили. В декабре 2009 года участники банды совершили на автодороге М29 "Кавказ" подрыв бронетранспортера войсковой части Внутренних войск МВД, в результате которого четыре военнослужащих получили ранения.

В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.