Раненным у здания генконсульства Украины в Петербурге оказался украинский пограничник

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Пострадавшим в результате нападения у здания генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге оказался военнослужащий украинской Государственной пограничной службы, охранявший дипломатическое учреждение. Об этом в пятницу сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В Санкт-Петербурге в генеральном консульстве Украины сегодня, 19 февраля, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина. Он нанес пограничнику два ножевых ранения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. "Человек без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - уточнили в Госпогранслужбе.

Согласно сообщению украинской стороны, нападавшим оказался гражданин России. По предварительной информации, он был записан на прием в генконсульство. Сейчас он задержан.