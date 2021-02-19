В Твери автомобиль после столкновения с автобусом сбил двух пенсионеров

ТАСС, 19 февраля. В Твери легковой автомобиль врезался в автобус, после чего его отбросило в сторону остановки, где находились люди. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

"Произошло столкновение двух транспортных средств - Hyundai Kreta и автобуса ЛИАЗ - с последующим наездом легкового автомобиля на пешеходов, стоящих на остановке. Пострадавшие - женщина 1943 года рождения и мужчина 1950 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. В пресс-службе отметили, что в момент ДТП автобус высаживал пассажиров на остановке на пресечении улиц Орджоникидзе и Склизкова.

По предварительным данным, у водителя легкового автомобиля признаки алкогольного опьянения не обнаружили, добавили в пресс-службе. После аварии проводится проверка.