Суд арестовал экс-главу Рузского района Подмосковья за превышение должностных полномочий

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Рузского района Московской области Максима Тарханова и его экс-заместителя Артема Рыбакова по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2021 года в отношении Тарханова Максима, Рослякова Павла и Рыбакова Артема, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказала она.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, дело Тарханова и его соучастников связано со строительством очистных сооружение в Рузском районе Московской области, ущерб по делу составляет порядка 500 млн рублей.