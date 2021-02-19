В Адыгее на девушку обрушился забор

МАЙКОП, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения забора возле автодороги на одной из центральных улиц Майкопа, в результате чего пострадала 18-летняя девушка, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

"Следственным отделом по Майкопу СКР по Республике Адыгея проводится процессуальная проверка по факту падения забора возле проезжей части автодороги по улице Жуковского. В результате происшествия пострадала 18-летняя жительница Майкопа", - говорится в сообщении.

Травмированная девушка госпитализирована. На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, причиной обрушения забора могло стать большое скопление снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.

По информации Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за три дня, с 13 по 15 февраля, в Адыгее выпало больше месячной нормы осадков.