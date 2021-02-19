Экс-глава Щелковского района Подмосковья Валов пойдет под суд за взятку в 11 млн рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Щелковского района Подмосковья Алексей Валов, обвиняемый в получении взятки в размере 11 млн рублей, предстанет перед судом.

"Прокурор Московской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Щелковского муниципального района Московской области. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Щелковский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Валове, задержанном 5 декабря 2019 года. По версии следствия, с января 2017 года по апрель 2018 года он получал за оказание общего покровительства и попустительство по службе взятки в виде денег и автомобиля Mercedes на общую сумму свыше 11 млн рублей.

С 2018 года правоохранительными органами были задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелкова. Так, по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Иванова дала показания, изобличающие Валова. Бывший начальник управления земельных отношений администрации района Виталий Андрусенко был арестован в рамках дела Ивановой за взятки на сумму 21 млн рублей и мошенничество на 38 млн рублей. Кроме того, в декабре 2019 года суд арестовал бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Московской области Наталью Тамбову за хищение 2,3 млн рублей.