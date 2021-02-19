В Москве арестован гражданин РФ по подозрению в госизмене

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ Демури Воронина по подозрению в государственной измене. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, арест был избран в начале этой недели.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ( "Государственная измена"- прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Политолог Демури Воронин не фигурирует в деле советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, уточнил ТАСС адвокат журналиста Иван Павлов, при этом его подзащитный мог быть знаком с Ворониным.

"Пока не слышал ничего о связи Сафронова с делом Воронина. Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается", - сказал защитник.

При этом он допустил знакомство Воронина со своим подзащитным. "В то же время Воронин - весьма известный эксперт. Возможно, они были знакомы. Но знакомство не значит, что их дела как-то связаны", - рассказал адвокат.

Согласно данным из открытых источников, Воронин является бизнесменом, состоящим в германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг.

Официальными комментариями органа следствия и стороны защиты ТАСС пока не располагает.