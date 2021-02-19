Сообщения об угрозах взрывов в учебных заведениях в Люберцах не подтвердились

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты проверили 36 учебных заведений в Люберцах, сообщения об угрозах взрывов не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Было проверено 36 учебных заведений после сообщений о "минировании". Они не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу неизвестные "заминировали" 32 школы в Люберцах.

Сообщения об угрозах взрывов в Люберцах поступают вторую неделю. Так, в понедельник были "заминированы" 18 школ городского округа, накануне проверка на наличие взрывных устройств была проведена в трех детских садах. На прошлой неделе регулярно поступали сообщения о "минировании" различных объектов, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.