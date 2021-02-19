Арестованный за госизмену политолог Воронин мог работать на спецслужбы ФРГ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Арестованный за государственную измену политолог Демури Воронин мог быть связан со спецслужбами Германии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он в основном проживает в Германии, спецслужбам которой мог передать данные, составляющие государственную тайну", - сказал собеседник агентства.

Другой источник уточнил ТАСС, что Воронин состоит в германском обществе по изучению Восточной Европы. "В его уголовном деле других фигурантов нет", - отметил он. По его словам, Воронин был задержан 14 февраля. В ближайшее время ему предъявят обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии.

По данным телеграм-канала Life Shot, гражданин ФРГ и России Демури Воронин был задержан в одной из столичных гостиниц.