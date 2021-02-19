СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. На Ставрополье ведутся поиски двух детей, которые могли провалиться под лед на озере Буйвола в городе Буденновске. Одного из детей успели спасти очевидцы, сообщили ТАСС в ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края".

"По предварительно поступившей информации, предположительно, на льду были три ребенка, одного спасли очевидцы, он доставлен в реанимацию. Поиски еще двух детей ведет аварийно-спасательная группа села Левокумского", - сказал собеседник.

На месте работают 13 спасателей. В готовности находятся еще две аварийно-спасательные группы из Ессентуков и Георгиевска. Информация о происшествии уточняется.