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Умерший на судне в районе Керченского пролива моряк был гражданином Украины

Как сообщил председатель Азово-Донского профсоюза моряков, в состав экипажа также входят граждане Грузии и Турции, россиян там нет
© Алла Дмитриева/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Член экипажа судна April в районе Керченского пролива, умерший, по предварительным данным, после отравления, был гражданином Украины, сообщил ТАСС председатель Азово-Донского профсоюза моряков Леонид Глушак.

"Умер гражданин Украины. Также в состав экипажа входят граждане Грузии и Турции, россиян там нет", - сказал Глушак.

Росморречфлот сообщал, что на судне April под панамским флагом, которое, по предварительной информации, принадлежит турецкому судовладельцу, предположительно, отравились шесть членов экипажа, один из них умер. В районе пролива шторм, направлено спасательное судно "Меркурий" для эвакуации, однако из-за погодных условий она оказалась невозможной. Спасатели отбуксируют судно в порт Кавказ. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уточняли, что рассматриваются различные версии случившегося, пищевое отравление у моряков пока под вопросом.

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