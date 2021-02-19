Посольство РФ выясняет причины изъятия троих детей у российской семьи в Берлине

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ выясняет ситуацию вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт, у которой представителями берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних были изъяты трое малолетних детей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в диппредставительстве.

"Ситуация вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт продолжает находиться на особом контроле", - подчеркнули в посольстве. Там напомнили, что "из нее 8 февраля были принудительно изъяты трое малолетних детей".

"Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы, незамедлительно направленные дипмиссией в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних", - сообщили в посольстве.

Как подчеркнули в диппредставительстве, "консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с семьей Зайберт, принимают необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульским уставом РФ". В частности, отметили российские дипломаты, "Юлия Зайберт 18 февраля посетила посольство для обсуждения ряда консульско-правовых вопросов".

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что обратился в МИД РФ, к послу России в Германии Сергею Нечаеву и уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой защитить права проживающих в ФРГ российских граждан Юлии и Евгения Зайберт, у которых, по словам парламентария, германские власти изъяли детей. Он отметил, что, по словам родителей, полицейские не представились, не показали документов, Евгения избили, перевернули вверх дном всю квартиру. Как написал Толстой в своем телеграм-канале, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию.