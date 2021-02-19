Суд арестовал мужчину, выбросившего своего сына с балкона квартиры в Торжке

ТАСС, 19 февраля. Суд арестовал мужчину, который 17 февраля, по версии следователей, выбросил своего пятилетнего сына с балкона квартиры на третьем этаже в Торжке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления, 31-летний мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки ребенка и бросил его с балкона. Мальчик получил ушиб в области шеи. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").