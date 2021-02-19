Арестованный за госизмену политолог Воронин не проходит по делу Сафронова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Политолог Демури Воронин, которого арестовали по подозрению в госизмене, не фигурирует в деле советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова. Как указал ТАСС адвокат журналиста Иван Павлов, при этом его подзащитный мог быть знаком с Ворониным.

"Пока не слышал ничего о связи Сафронова с делом Воронина. Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается", - заявил защитник.

При этом он допустил знакомство Воронина со своим подзащитным. "В то же время Воронин - весьма известный эксперт. Возможно, они были знакомы. Но знакомство не значит, что их дела как-то связаны", - сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе Лефортовского суда ТАСС сообщили об аресте Воронина на срок до 13 апреля. Арестованному инкриминируется статья 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Некоторые СМИ сообщили о возможной связи Воронина с делом советника главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, который также обвиняется в госизмене.

Согласно данным из открытых источников, Воронин является бизнесменом, состоящим в германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг.

Официальными комментариями органа следствия и стороны защиты ТАСС пока не располагает.