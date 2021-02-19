Полиция разыскивает таксиста, открывшего стрельбу в Лефортовском тоннеле

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают водителя такси, открывшего стрельбу в воздух в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом ТАСС сообщили пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне ночью в Лефортовском тоннеле между пассажирами и водителем такси произошел конфликт, после чего таксист два раза выстрелил вверх из предмета, похожего на пистолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемого.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что таксист высадил пассажиров и уехал, выбросив их вещи из салона автомобиля.