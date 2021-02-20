Суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на назначение реального срока по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в субботу рассмотрит жалобу адвокатов Алексея Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Заседание назначено на 11:00.

По данному вопросу Мосгорсуд проведет выездное заседание в здании Бабушкинского суда столицы. На 14:00 мск там же запланировано выездное заседание мирового суда, который рассматривает уголовное дел о клевете, обвиняемым по которому также проходит Навальный.

Мировой суд выслушает последнее слово Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, после чего ему может быть вынесен приговор. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей. Вину он отрицает, а дело считает политически мотивированным.

Как сообщали в пресс-службе Бабушкинского суда, Навальный будет доставлен туда утром, чтобы лично принять участие в обоих заседаниях. Кроме того, в здание суда будут допущены журналисты. Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, пресс-служба Мосгорсуда решила пустить на заседание 70 сотрудников различных СМИ по предварительной аккредитации.