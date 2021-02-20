В Испании полиция применила силу против участников протеста против ареста рэпера

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Городская гвардия применила силу в Барселоне против участников акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в пятницу газета El Periodico.

Как уточнила в Twitter каталонская полиция, в центре Барселоны митинг перерос в беспорядки. Группа протестующих начала сооружать баррикады, грабить магазины и бросать различные предметы в полицейских. В Жироне и муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес также зафиксированы различные инциденты в ходе манифестаций. К настоящему моменту сообщается о трех задержанных.

Митинги проходят в испанских городах с 16 февраля. Акции перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против манифестантов. В результате были задержаны десятки протестующих, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в видеохостинге YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.