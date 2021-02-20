Сотни тысяч жителей Техаса остаются без света, воды и тепла

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было света, прорвало трубы и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури.

Согласно данным портала poweroutage.us, за последние три дня свет вернулся почти в 3 млн домохозяйств. Без электроэнергии остаются около 150 тыс. потребителей. Однако за несколько дней холодов в штате, который много лет не знал таких морозов и где основными средствами отопления были электроприборы, замерзла значительная часть водопроводных труб. С возвращением температур к нулевым значениям в конце недели они стали лопаться.

Как сообщает Техасская комиссия по качеству окружающей среды, с теми или иными проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды. Для них в крупных городах - Хьюстоне, Сан-Антонио, Галвестоне - организована бесплатная раздача воды. Техассцы выкладывают в соцсети записи из очередей с этих пунктов. "Нас тут сотни человек. За день, вероятно, было около нескольких тысяч", - рассказывает автор одного из роликов в Instagram.

В соцсетях также появилось множество видеозаписей прорывов труб. На одной из них водопад низвергается на улицу со второго этажа, на другой - вода льется из-под крыши. "Мы потеряли все. Что нам теперь делать?" - комментирует за кадром создатель ролика.

Возможность согреться

Телеканалы пересказывают истории прошедших дней, когда миллионы техассцев оказались без света. СNN приводит рассказ одной из таких семей, отыскавшей старую печку и использовавшей вместо дров детскую колыбель, мебель и старые документы. В большинстве историй речь идет о том, как семьи были вынуждены по несколько дней проводить в автомобилях, где была единственная возможность согреться. В одном из случаев это привело к отравлению семьи из четырех человек угарным газом.

Кому-то удалось подключить электрический обогреватель к аккумулятору автомобиля. "Света не было три дня, дом промерз. Одну из ночей мы полностью просидели с женой и ребенком в машине. Худшим в этой истории было то, что мы не знали, что еще можно было сделать, чтобы согреться", - приводит СNN рассказ одного из жителей Хьюстона.

Всего, по подсчетам различных изданий, жертвами холодов в Техасе за неделю стали от 40 до 50 человек. Большинство погибло в автомобильных авариях на обледеневших дорогах, еще несколько человек - в пожарах, когда пытались согреть дома с помощью огня.

Хотя проблемы с доступом к коммунальным услугам до конца еще не разрешены, обмен взаимными обвинениями между представителями властей и компаний, допустившими кризис электроснабжения, разгорается. Губернатор штата Грегг Аббот настаивает, что причиной кризиса стали так называемые зеленые технологии - ветряные генераторы, остановившиеся из-за обледенения. Энергоснабжающие компании говорят о пиковых нагрузках, на которые сеть была не рассчитана. Президент США Джо Байден, который неоднократно высказывался в поддержку возобновляемых источников энергии, уже заявил о своем намерении посетить Техас.