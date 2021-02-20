Обрушение произошло в цехе Норильской обогатительной фабрики

Спасательные работы на месте обрушения на фабрике в Норильске

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате пострадали четыре человека. Под завалами могут оставаться люди, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что изначально самостоятельно спаслись два человека, из-под завалов извлекли еще четырех, они переданы медикам.

Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Спасатели продолжают поисковые работы.

По данным региональной прокуратуры, под завалами остаются два человека. "Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих", - отметил представитель ведомства.

Как сообщил прокурор города Владимир Большунов, который прибыл на место ЧП, прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. "Прокуратурой также организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности", - сказал он.

Всего на месте ЧП работает 71 человек и 13 единиц техники.

В новость внесены изменения (04:21 мск) - добавлены подробности.