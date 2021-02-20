Самолет, подавший при взлете из Москвы сигнал тревоги, штатно сел в Оренбурге

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет рейсом Москва - Оренбург штатно сел в аэропорту назначения после подачи сигнала тревоги при взлете, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Оренбурга в 03:01 мск", - сказал собеседник агентства.

Спустя пару минут после вылета в 01:12 мск из Шереметьево самолет подал сигнал тревоги. Затем самолет сделал небольшой круг и продолжил полет по курсу в сторону Оренбурга. Причины подачи сигнала тревоги выясняются.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполнял Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот".