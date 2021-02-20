Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Рязанской области

ТАСС, 20 февраля. Три человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в городе Михайлов Рязанской области. Они отравились угарным газом, сообщили ТАСС в ЕДДС Михайловского района.

"Трое погибших. Два трупа опознано, один еще нет. Все взрослые, двое 1979 и 1982 годов рождения <…> Возгорание случилось в пристройке дома, они задохнулись угарным газом", - сказали там.

В ЕДДС уточнили, что погибшие вели "асоциальный образ жизни".

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что в 00:37 поступила информация о пожаре в жилом трехквартирном доме, загорелась терраса. Причина пожара и ущерб устанавливаются.