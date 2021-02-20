Житель Чукотки незаконно хранил в гараже около 6 кг золота

ТАСС, 20 февраля. Уголовное дело по факту незаконного хранения драгоценных металлов возбуждено в отношении жителя Чукотки, у которого в гараже нашли около 6 кг золота стоимостью более 26 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Чукотскому АО.

По версии следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота.

"При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5, 994 кг и серебро массой 0,585 кг. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере").