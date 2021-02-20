Площадь обрушения на Норильской обогатительной фабрике составляет 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, произошли обрушения на общей площади порядка 1 тыс. кв. м. Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, привлечено 195 человек и 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек и 17 единиц техники.

В момент обрушения в галерее дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики находилось восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих неизвестна. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов.

Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).