Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Лабытнанги

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожар охватил два этажа и крышу жилого дома в городе Лабытнанги, площадь составила 600 кв. м. Два человека госпитализированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Гагарина, 45 поступила в 03:50 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на первом этаже, с переходом на второй этаж и кровлю многоквартирного жилого дома на площади 600 кв. м. Пятеро жильцов дома были эвакуированы спасателями, двое из них госпитализированы в городскую больницу", - сказали в пресс-службе. Возгорание локализовано.

Как сообщила глава города Марина Трескова, по предварительным данным, в двухэтажном деревянном здании в 16 квартирах зарегистрировано 39 человек. Для временного размещения людей готовы места в гостинице. "Горячий завтрак приготовлен. С каждым жителем дома проводится работа в индивидуальном порядке. Из резервного фонда главы администрации будут выплачены средства, чтобы люди приобрели для себя самое необходимое. В беде никого не оставим", - написала Трескова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".