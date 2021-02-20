Дело возбудили из-за срыва кровли детского сада в Советской Гавани во время циклона

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело после срыва кровли здания детского сада в Советской Гавани во время циклона. Установлено, что при проведенном ранее ремонте были допущены нарушения требований строительных норм, сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Городской прокурор в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы прокурорской проверки в органы следствия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в распространенном релизе. Сад сейчас не работает.

Мощный снежный циклон накрыл территорию Хабаровского края в начале недели. Был закрыт ряд дорог, не работала паромная переправа, нарушалось электроснабжение и подача тепла, последствия устраняются до сих пор. Были также задержаны внутренние авиарейсы. Сильнее остальных пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветер со скоростью 33-39 м/с повредил крыши зданий, выбил окна, повалил опоры и вышки связи. Ремонта требуют 45 зданий по всему региону.