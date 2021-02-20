Установлено предположительное место нахождения людей под завалами на фабрике в Норильске

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Установлено предположительное место нахождения под завалами двух человек на Норильской обогатительной фабрике. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Да, предположительное место установлено", - сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС ТАСС не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, добавив, что поисковые работы продолжаются.

Сообщение о частичном обрушении галереи дробильного цеха на фабрике поступило около 4 утра местного времени. По данным МЧС, два человека выбрались самостоятельно, четверых спасли и передали медикам, один из них умер в машине скорой помощи. Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным прокуратуры, под завалами находятся еще двое.

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала "Норильского никеля". Предприятие запущено в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.