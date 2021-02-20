Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на Хорошевском шоссе на севере Москвы, предварительно, водителю стало плохо за рулем, он умер. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 05:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22 автомобиль "Волга" совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Предварительно, в это время людей на остановке не было. Водитель скончался", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ЧП устанавливаются.