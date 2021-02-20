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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике

Дефекты были ранее обнаружены в обрушившемся здании Норильской обогатительной фабрики

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Дефекты были ранее выявлены в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение и погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", - сообщили в ведомстве.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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