Навального доставили в Бабушкинский суд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский районный суд, где в субботу пройдут сразу два судебных заседания по его делам.

Как передает корреспондент ТАСС, Навального привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО "Матросская тишина" за 2,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный. Он будет это время находиться в конвой-комнате.

Меры безопасности у суда усилены полицией. Обстановка спокойная.

В субботу в Бабушкинском суде в 10:00 Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу Навального на замену условного срока на реальный. Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный выступит с последним словом, после чего суд вынесет приговор.