В Якутии суд приговорил к 12 годам бывшего оперуполномоченного за превышение полномочий

ЯКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший оперуполномоченный районного отделения внутренних дел в Якутии приговорен к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть одного из задержанных. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему оперуполномоченному уголовного розыска отделения МВД РФ по Жиганскому району. Экс-полицейский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 8 августа 2019 года в отделение МВД РФ по Жиганскому району обратилась местная жительница. Она сообщила о безвестном исчезновении ее отца, и проведение проверки по данному обращению было поручено оперуполномоченному уголовного розыска.

"В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный получил сведения о возможной причастности к исчезновению мужчины двух граждан, которые были доставлены в отделение полиции. Не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности по сбору изобличающих доказательств, полицейский незаконно применил к мужчинам физическую силу и спецсредство - наручники", - отметили в ведомстве.

В результате одному из потерпевших был причинен легкий вред здоровью, второй от полученного тяжкого вреда здоровью умер в помещении дежурной части отделения полиции. "Сотрудниками управления собственной безопасности была проведена служебная проверка, на основании которой полицейский был уволен из органов внутренних дел", - добавили в СК.

Отмечается, что в ходе расследования обвиняемый не признал вину. Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый приговорен к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также бывший полицейский лишен специального звания капитана полиции.