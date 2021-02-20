Пожар в гостинице в Сочи потушен

СОЧИ, 20 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали пожар в гостинице в Адлерском районе Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 08:39 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Пожар на седьмом этаже гостиницы в Адлерском районе Сочи начался в субботу утром, его площадь составила 600 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, здание неэксплуатируемое, внутри находились 23 рабочих, которые делали внутреннюю отделку помещения. Их эвакуировали. На месте работают 60 человек личного состава, задействована 21 единица техники.

В новость были внесены изменения (08:53 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.