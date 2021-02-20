Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 20 февраля. Два автомобиля столкнулись в субботу в городском округе Навашинский в Нижегородской области. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в городском округе Навашинский. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе погиб один человек", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в числе пострадавших в аварии - двое детей.