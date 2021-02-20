"Норникель" начал проверку после обрушения на Норильской обогатительной фабрике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Норильский никель" ведет проверку причин обрушения здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Об этом говорится в сообщении компании.

"На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. "Норникель" ведет проверку причин произошедшего", - отмечается в сообщении.

Компания также выразила соболезнования близким погибшего.

Обрушение галереи цеха

Сообщение о частичном обрушении галереи дробильного цеха на фабрике поступило около 04:00 по местному времени. В момент обрушения в галерее дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики находилось восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба еще двоих неизвестна. Госпитализированы пять человек. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала "Норильского никеля". Предприятие запущено в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.